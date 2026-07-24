Forum communal de Khombole- Ousmane Sonko raille ses adversaires: " Mane sakh Damaa yakamti élection, thilaniouy xam né ndékété teuyé wouniou dara".

Lors du forum communal sur l'emploi et l'entrepreneuriat à Khombole, Ousmane Sonko a minimisé l'impact des actions sur le terrain de ses adversaires politiques. À l'en croire, les prochaines élections seront une occasion de montrer à ceux-là qui s'agitent qu'ils ne contrôlent rien du tout. " Mane sakh damaa yakamti élecion, thilaniouy xam né ndékété teuyé wouniou dara", a-t-il lancé.

Concernant la vente des cartes de Pastef, Ousmane Sonko a indiqué qu'il s'agit d'une forme de sondage. " Ils le savent!". Il a ajouté qu'un fichier électronique va être mis en place. " Nous aurons toutes les données concernant le fichier de pastef", a-t-il évoqué.

Ousmane Sonko a ajouté que l'ojectif est la vente d'1 million de cartes, l'installation de 10.000 cellules à travers le pays et la mobilsation de 3, 4 voire 5 millions d'électeurs...