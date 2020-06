Le Port de Ndayane vient en appoint pour soulager les personnes vulnérables en cette période de pandémie. Aboubacar Sadikh Bèye en personne est venu pour leur apporter son aide en produits alimentaires. Selon ce dernier, « nous sommes là pour apporter notre appui en masque et des produits de première nécessité, compte tenu des difficultés liées au ralentissement des activités économiques. Nous avons décidé d'apporter notre aide. Dans les jours à venir nous serons très fréquents ici, pour rencontrer et échanger avec les populations pour expliquer le projet et recueillir des suggestions », annoncera-t-il devant Gorgui Ciss, le Maire de la Commune de Yène.



Une cérémonie qui est très « symbolique car cette action soulage les populations en cette période de covid-19. Les 25 tonnes de riz, l'huile, le sucre et surtout les masques de protection, sont importants à pareil moment pour lutter contre cette pandémie. J’espère qu’il y aura une bonne collaboration entre le Port de Ndayane et les populations. C'est un geste qui nous rassure », a ajouté Gorgui Ciss.



C'était lors de la cérémonie de remise qui s'est tenue ce 7 juin 2020 dans la commune de Yène...