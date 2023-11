Port de Dakar: Accord trouvé avec la direction, le collectif gréviste suspend son mot d’ordre…

Après 12 jours de grève, le collectif des transporteurs, transitaires et commerçants du port autonome de Dakar a suspendu son mot d’ordre. Le directeur général du port, Mountaga SY, pour désamorcer la bombe, a convoqué les composantes du port notamment les compagnies co-signataires et manutentionnaires. Ainsi, « du 1er août au 30 novembre, il sera question d’annuler tous les surestaries et magasinages de tous les clients au sein de l’espace portuaire ». Des décisions visant la facilitation et la récupération de tous les conteneurs en vue de la décongestion du port autonome de Dakar, ont été également prises.



Ainsi, la fluidité des activités portuaires va reprendre son cours avec cet accord entre le collectif et la direction générale. Les soucis liés aux facturations, magasinage, surestaries et de livraison des compagnies devront, avec ce consensus acté ce 10 novembre, un vieux souvenir: la grève.











Cheikh S. FALL