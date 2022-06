Politique sportive : Aly Mané établit le lien entre les « efforts » de Matar Ba et le sacre des Lions.

Aly Mané, président du Conseil départemental de Nioro, a salué hier lundi, les efforts du ministre Matar Ba visant à promouvoir et à développer le sport en général. « Pour Matar Ba, je réaffirme que son cœur bat pour le Sénégal. Si tous les ministres étaient comme lui, le Sénégal serait le pays le plus développé », a dit l’autorité départementale. Ce dernier a réaffirmé la détermination de l’État à aller de l'avant pour soutenir et promouvoir les jeunes dans les domaines du sport...