Politique : le congrès de la renaissance démocratique tente une nouvelle stratégie et déroule sa première session du directoire de 31 membres

La Première Conférence nationale des Parties prenantes du Congrès de la Renaissance Démocratique s'est réunie à Dakar le 15 octobre 2022. Plusieurs délégués des Comités Départementaux de Coordination et des membres des Directions nationales des parties prenantes, en présence des leaders intégrés dans la partie se sont eux aussi joint à la rencontre, une nouvelle stratégie que le plénipotentiaire Mamadou Diallo a jugé très bénéfique pour la population.

Parmi ces derniers, on peut noter le PM Abdoul Mbaye (ACT), l'Honorable Député Mamadou Lamine Diallo (TEKKI), le Pr Bouba Diop (Takhaw Temm), Pape Sarr (LD Debout), le Dr Mamadou Abibou Diagne (Les VERTS), Ndèye Maty Sène (MDS).

Faisant le bilan de son parcours dans un contexte d'émiettement de l'opposition et de dispersion des forces engagées dans la résistance face aux politiques désastreuses du régime au pouvoir, la Conférence Nationale a relevé les limites objectives des alliances tactiques qui se traduisent souvent par la déception et des frustrations préjudiciables aux organisations membres et aux attentes des populations.

Durant cette rencontre, sur l'organisation, les participants, après une analyse sans complaisance du parcours et des luttes menées, ont décidé de renforcer le CRD pour en faire une force politique crédible, capable de porter l'alternative citoyenne et patriotique dans notre pays. Ils ont adopté la proposition de structuration exposée à l'entame de la session, soit une Conférence Nationale pouvant compter jusqu'à 105 membres, un Directoire de 31 membres et un Bureau Exécutif de 7 à 9 membres, au bénéfice des amendements formulés qui seront soumis à l'appréciation du directoire.