Politique: La coalition présidentielle plaide pour une gouvernance axée sur les résultats


Politique: La coalition présidentielle plaide pour une gouvernance axée sur les résultats
 Les cadres de la coalition présidentielle se sont réunis ce dimanche 14 juin 2026 dans le cadre de leur think tank afin d’échanger sur les priorités devant accompagner l’action du nouveau gouvernement et de son Premier ministre. Cette rencontre a également été l’occasion de présenter à la presse plusieurs recommandations destinées à soutenir les efforts de l’exécutif.

Selon les responsables de la coalition, cette initiative s’inscrit dans leur engagement à contribuer à l’animation de la vie politique par la réflexion et la formulation d’idées. Ils ont salué la nouvelle méthode de gouvernance annoncée par le Premier ministre sur instruction du président de la République, une démarche qui met l’accent sur la production de résultats mesurables et sur la prise en charge effective des préoccupations des Sénégalais.

Au cours des échanges, les participants ont insisté sur la nécessité de rapprocher davantage l’action publique des populations. Ils ont également évoqué les contraintes administratives qui ralentissent parfois la mise en œuvre des programmes gouvernementaux, estimant que les citoyens doivent rapidement percevoir les effets du changement annoncé.

La question de l’emploi et de l’insertion des jeunes a occupé une place importante dans les discussions. Les cadres de la coalition ont plaidé pour des offres concrètes de formation, d’emploi et d’accompagnement à l’entrepreneuriat, notamment dans des secteurs comme l’agriculture, la pêche, l’élevage et l’artisanat. Ils ont également appelé à un soutien renforcé en faveur des femmes à travers un accès plus équitable aux mécanismes de financement, dans le respect du principe d’égalité de tous les citoyens devant les ressources publiques.

Les responsables du think tank ont par ailleurs annoncé leur intention d’organiser prochainement des rencontres dans différentes régions du pays afin de recueillir directement les préoccupations des populations et de les transmettre aux autorités compétentes. Selon eux, cette démarche permettra de mieux prendre en compte les réalités du terrain dans l’élaboration des politiques publiques.

Ils ont également lancé un appel à la responsabilité de l’ensemble des acteurs politiques et institutionnels afin de préserver un climat de stabilité favorable à la poursuite des réformes et à la résolution des difficultés auxquelles le pays est confronté.

Interrogés sur les projets de loi relatifs aux réformes politiques et électorales, les responsables de la coalition ont rappelé que plusieurs textes actuellement en discussion trouvent leur origine dans les recommandations issues du Dialogue national. Ils ont notamment cité les réformes portant sur la Constitution, le bulletin unique, l’inscription permanente sur les listes électorales et le financement des partis politiques.

Selon eux, ces initiatives démontrent l’utilité du dialogue comme cadre de concertation et de production de solutions consensuelles. Ils estiment que l’essentiel demeure le renforcement de la démocratie sénégalaise et la poursuite des réformes nécessaires au développement du pays.

Concernant les interrogations relatives à une éventuelle fusion ou à un report des élections locales, ils ont indiqué qu’aucune décision n’avait été arrêtée dans ce sens, rappelant que le Code électoral fixe les règles applicables à l’organisation des différents scrutins.

À travers cette rencontre, la coalition présidentielle réaffirme sa volonté d’accompagner l’action du gouvernement par des contributions intellectuelles et des propositions concrètes, avec pour objectif de répondre aux attentes des populations et de soutenir les ambitions de développement du Sénégal.




Dimanche 14 Juin 2026
Idy Sow



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