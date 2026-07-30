Kahone - Caravane de sensibilisation : La COCEJ en croisade contre les mariages précoces

Pour venir à bout des mariages précoces qui sont devenus fréquents dans la région de Kaolack, la coalition des clubs d'enfants et de jeunes de Kaolack (COCEJ/KL), à travers le projet « Porte-monnaie des enfants » financé par Kinderpostzegel en collaboration avec Enda Jeunesse Action bureau de Kaolack, a organisé ce mardi 28 juillet 2026 une caravane de sensibilisation dans les rues de la commune de Kahone. « Nous avons organisé la caravane pour mieux sensibiliser les populations de Kahone et surtout nos mamans. Nous voulons que les mariages précoces cessent ou connaissent une réduction considérablement», a déclaré Mame Diarra Bousso Mbodji, présidente de la COCEJ de Kaolack.
Selon Ousseynou Niang d’Enda Jeunesse Action bureau de Kaolack, la caravane vise à renforcer la communication et la sensibilisation sur les mariages précoces et ses conséquences néfastes sur l’éducation, la santé et le bien-être des jeunes filles.
À en croire le point focal institutionnel du comité départemental de protection de l’enfant (CDPE), de nombreuses jeunes filles meurent ou peinent à terminer leur cursus scolaire à cause des mariages précoces, d'où la nécessité d'inverser cette tendance. Birahim Fall a également salué cette caravane des jeunes de la COCEJ de Kaolack qui, dit-il, « va faire effet. »
Très réceptives, les populations de Kahone ont salué cette initiative et réaffirmé leur engagement à amplifier la sensibilisation et la communication au sein des écoles et des familles pour éradiquer ce fléau qui compromet l’avenir des jeunes filles.
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