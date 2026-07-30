Cérémonie d'excellence du concours général 2026 : Le ministre Moustapha Guirassy salue 60 ans d'engagement pour l'école sénégalaise

S’exprimant sur la cérémonie d’excellence du concours général, tenu ce jeudi 30 juillet 2026, le ministre de l’Education nationale, Moustapha Guirassy a exprimé sa satisfaction pour la réussite de cet évènement. D’après lui, cette célébration incarne la fierté républicaine de toute la nation sénégalaise et son attachement aux valeurs de l’éducation. « 60 ans de célébration de notre jeunesse », a-t-il rappelé, en soulignant l’importance du capital humain dans la transformation de notre nation.



Revenant sur l’histoire, le ministre a estimé que cet anniversaire permettait de revisiter les 6O ans et l’importance que les différents chefs d’État, les différents régimes, les différents acteurs ont eu à donner à l’école sénégalaise. Mais au-delà du passé, il a insisté sur la nécessité de se projeter vers l’avenir, notamment dans le cadre de l’agenda de transformation « Sénégal 2050 ». Le ministre a mis en avant les nouveaux défis liés aux enjeux, aux valeurs, à l’insécurité et au développement des technologies et de la science. Il a également rappelé que le Sénégal s’apprête à accueillir, pour la première fois en Afrique, un grand sommet de l’olympisme. C’est dans ce contexte qu’il a plaidé pour une conception élargie de l’excellence. « Il ne s’agit plus seulement de l’excellence disciplinaire et scolaire », a-t-il déclaré. Il faut aussi promouvoir « l’excellence portée par l’olympisme », fondée sur des valeurs essentielles.

Parmi elles : l’amitié, la générosité et le respect. Des valeurs, selon lui, qui manquent aujourd’hui cruellement dans nos sociétés mais qui sont indispensables pour protéger le vivre ensemble et accompagner le développement de la nation.

Toutefois, il s’est réjoui de célébrer justement un digne fils du Sénégal. « Ameth Babou qui a été doublement champion et qui fait la fierté du Sénégal aujourd’hui mais aussi champion qui en résumé s’est distingué par rapport à quatre discipline dont les 3 que l’on constate presque dans le domaine des sciences mais il y’a une quatrième discipline qui relève des valeurs parce que c’est lié à la citoyenneté, lié à la philosophie ».