Société Nationale de Recouvrement (SNR): Papa Ibrahima Senghor nommé Directeur général

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Papa Ibrahima Senghor au poste de Directeur général de la Société nationale de Recouvrement (SNR), en remplacement de Babacar Ndiaye. Une nomination actée ce mercredi lors du Conseil des ministres, selon le communiqué final de la rencontre hebdomadaire du gouvernement.



Banquier de formation, Papa Ibrahima Senghor est titulaire d’une Maîtrise en droit des affaires. Son profil, à la croisée de l’expertise financière et juridique, est présenté comme un atout pour la mission de recouvrement de créances qui incombe à la SNR, structure chargée d’assister l’État et les organismes publics dans la récupération de leurs créances.



Le nouveau directeur général prend ainsi les rênes d’une structure stratégique dans le dispositif de mobilisation des ressources publiques, dans un contexte où l’exécutif a fait de l’assainissement des finances publiques et du recouvrement des créances de l’État l’une de ses priorités affichées.