La COPITOUR réaffirme son ambition de devenir le moteur du tourisme régional en Afrique de l’Ouest


La COPITOUR réaffirme son ambition de devenir le moteur du tourisme régional en Afrique de l’Ouest
À l’occasion de la réunion consultative de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) consacrée au cadre de reconnaissance et d’accréditation des associations régionales d’entreprises, le président de la Confédération des Organisations Patronales de l’Industrie Touristique de l’Afrique de l’Ouest (COPITOUR), Racine Sy, a lancé un appel en faveur d’un renforcement de la coopération régionale pour faire du tourisme un véritable levier d’intégration et de développement économique.

Dans son discours d’ouverture, le président de la COPITOUR a salué l’initiative de la Commission de la CEDEAO d’organiser cette rencontre, qu’il a qualifiée d’ étape importante pour la Confédération et pour l’avenir du secteur touristique ouest-africain. 
Selon lui, cette réunion traduit la volonté de l’organisation régionale d’accorder une place plus importante au secteur privé dans la mise en œuvre des politiques de développement du tourisme.

Racine Sy a exprimé sa gratitude à la Commission de la CEDEAO pour la confiance accordée à la COPITOUR et a souligné que cette dynamique ouvre de nouvelles perspectives de collaboration entre les institutions régionales et les acteurs privés du tourisme.

Le président de la COPITOUR a également remercié la Coopération allemande (GIZ), dont le soutien a contribué à la tenue de cette rencontre. 
Il a salué l’engagement constant de ce partenaire en faveur de l’intégration régionale et du développement durable du tourisme en Afrique de l’Ouest.

Des remerciements particuliers ont été adressés à la Fédération des Associations Touristiques du Nigeria (FTAN) et à son président, le Dr Badaki Aliyu, pour l’accueil réservé aux délégations participantes. Racine Sy a mis en avant l’hospitalité de la FTAN ainsi que son implication dans la promotion du tourisme régional.

S’adressant aux fédérations membres de la COPITOUR présentes à cette réunion, le président de la Confédération a salué leur engagement à porter la vision de l’organisation dans leurs pays respectifs. Il a estimé que leur mobilisation constitue un facteur essentiel pour renforcer la représentativité de la COPITOUR au sein de l’espace communautaire.

Au cœur de son intervention, Racine Sy a réaffirmé l’ambition de repositionner la COPITOUR comme l’organisation régionale de référence du secteur privé du tourisme en Afrique de l’Ouest. Il a insisté sur la nécessité de faire de la Confédération un acteur majeur du plaidoyer pour des politiques publiques favorables au tourisme, du développement des investissements et du renforcement de la coopération entre les pays membres de la CEDEAO.

Convaincu que cette rencontre marque « un nouveau départ » pour la COPITOUR, il a appelé à une collaboration plus étroite entre les institutions régionales et les professionnels du tourisme afin de valoriser l’immense potentiel touristique de l’Afrique de l’Ouest.

La réunion consultative de la CEDEAO s’inscrit dans un processus visant à mettre en place un cadre harmonisé de reconnaissance et d’accréditation des associations régionales d’entreprises, avec pour objectif de renforcer leur participation aux politiques communautaires et de consolider le dialogue entre les institutions de la CEDEAO et le secteur privé.

En clôturant son allocution, le président Racine Sy a souhaité que les travaux débouchent sur des recommandations concrètes permettant de renforcer la place du tourisme comme moteur de croissance, d’intégration régionale et de création d’emplois en Afrique de l’Ouest.








Mercredi 29 Juillet 2026
Dakaractu



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