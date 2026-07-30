Saly : venu chercher une prostituée, il négocie une passe à 5 000 FCFA avant de voler la recette de la prostituée

Une rencontre nocturne au centre-ville de Saly



Les faits se sont déroulés au cours du mois de juillet 2026.



B. Diop, pêcheur domicilié à Mbour, se rend au centre-ville de Saly Portudal à la recherche d’une prostituée afin, selon ses déclarations, de « passer un bon moment ».



Il rencontre S. Marigo, une prostituée connue sur la Petite-Côte et installée dans la zone depuis plusieurs années.



Après une discussion sur le prix, les deux protagonistes conviennent d’une passe à 5 000 FCFA.



Ils décident ensuite de se rendre au domicile de la jeune femme.



À 3 heures du matin, le projet change brutalement



Il est environ 3 heures du matin lorsque les deux personnes prennent le chemin du domicile de S. Marigo.



Profitant du caractère désert des lieux, B. Diop aurait alors changé d’intention.



Selon L’Observateur, le pêcheur avait remarqué le contenu du sac à main de la jeune femme. Il profite d’un moment d’inattention pour se jeter sur elle et lui arracher violemment son sac.



Le sac contenait notamment la recette réalisée par S. Marigo au cours de la soirée.



La victime alerte le voisinage



Après avoir arraché le sac, B. Diop prend immédiatement la fuite.



La victime se met à crier pour alerter les habitants du quartier.



Ses voisins interviennent rapidement et se lancent à la poursuite du suspect. Celui-ci est finalement rattrapé avant de pouvoir disparaître avec le butin.



Il est remis aux éléments du commissariat urbain de Saly Portudal.



À l’issue de sa garde à vue et de la procédure, le pêcheur est placé sous mandat de dépôt.



Des dénégations suivies d’aveux à la barre



B. Diop comparaît devant le Tribunal d’instance de Mbour.



Dans un premier temps, il tente de contester les accusations portées contre lui.



Confronté aux éléments du dossier, il finit toutefois par reconnaître les faits. Il sollicite alors la clémence du tribunal.



Le procureur de la République estime que la culpabilité du prévenu ne fait aucun doute. Il requiert une peine de deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme.



Six mois de prison ferme



À l’issue des débats, le tribunal déclare B. Diop coupable des faits qui lui sont reprochés.



Il est condamné à six mois de prison ferme.



S. Marigo est parvenue à récupérer son argent. Elle n’a donc formulé aucune demande de dommages et intérêts contre le prévenu.