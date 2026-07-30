Nécrologie: Décès du créateur de contenu Mansour Diouf, suite à un accident de la route

Le monde de la création de contenus est en deuil. Le jeune créateur de contenu, Mansour Diouf est décédé dans la soirée de ce mercredi des suites d'un accident de la circulation survenu vers Thiaroye.



L'annonce de sa disparition s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion auprès de ses proches, de ses abonnés et de nombreux internautes. Ce drame intervient quelques jours seulement après la célébration de son anniversaire, le 25 juillet dernier.



À travers ses contenus, Mansour Diouf s'était fait connaître et apprécier d'un large public, notamment sur les plateformes numériques où il partageait régulièrement ses créations.



En cette douloureuse épreuve, la rédaction de Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa mère, notre consœur Sira Touré, ainsi qu'à l'ensemble de sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu et apprécié.

