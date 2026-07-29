Kenya: cinq personnes dont au moins quatre policiers tués dans une attaque de shebab

Selon un rapport consulté par l'AFP, établi par le poste de police de Lafey, localité située à une dizaine de kilomètres de la frontière avec la Somalie, quatre policiers et un réserviste du Groupe d'opérations spéciales (SOG), une unité d'élite de la police, ont été tués lors d'un « contact » avec des shebab au cours d'une patrouille.

Le porte-parole de la police kényane, Michael Muchiri, a confirmé à l'AFP l'authenticité du rapport, sans autre détail.

Festus Chepkwony, préfet adjoint du sous-comté de Lafey, situé dans le comté de Mandera, a confirmé l'attaque à l'AFP, l'attribuant aux shebab, mais a ajouté ne pas pouvoir confirmer le bilan. Le préfet du comté de Mandera, James Chacha, contacté par l'AFP n'a pas répondu.

Deux responsables du comté de Mandera, ayant requis l'anonymat pour des raisons de sécurité et ayant accès aux informations sécuritaires dans la zone, ont indiqué à l'AFP que la patrouille avait essuyé une « forte explosion » suivie « de tirs intenses », faisant cinq morts.

Les shebab « sont très présents dans la région » de Mandera, située au nord-est du Kenya et frontalière de la Somalie et de l'Ethiopie, a indiqué l'un de ces deux responsables, « tout le monde sait qu'ils sont là ».

Les islamistes somaliens ont multiplié les actions ces deux derniers mois dans la zone de Lafey.

Selon la presse kényane, ils avaient attaqué mi-juin de nuit le camp du SOG à Lafey et le 24 juillet, ils ont attaqué deux localités, Arabia et Fino, situées à une soixantaine de kilomètres au nord de Lafey, le long de la frontière avec la Somalie.

« Les mouvements offensifs des shebab ont augmenté dans la zone et de nombreux habitants sont terrifiés », a confié l'un des responsables locaux.

Cinq personnes, dont au moins quatre policiers, ont été tués mardi dans le nord-est du Kenya, dans une attaque attribuée à des shebab, ont indiqué mercredi à l'AFP des responsables locaux, faisant état d'une présence accrue des islamistes somaliens dans la zone.