Pr Isaac Bazié : une vision de la coopération sino-africaine nourrie par la culture

À l'occasion de l'Année sino-africaine des échanges humains et culturels 2026, CGTN Français a invité le professeur Isaac Bazié, vice-doyen à la recherche et à la création à la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), à donner son point de vue sur le rôle moteur de la culture dans la coopération sino-africaine, les secteurs clés pour mieux faire entendre la voix du Sud global, les ressorts de la modernisation chinoise ainsi que son regard personnel, nourri par ses séjours réguliers en Chine, sur une société chinoise en pleine transformation.
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