Concours général 2026 : double lauréat, Ameth Babou invite les jeunes à ne pas craindre les sciences

Sacré pour la deuxième fois consécutive au concours général et bachelier avec la mention très bien, Ameth Babou incarne l’excellence au sein du Prytanée militaire de Saint-Louis. Dans un entretien qu’il a accordé à la presse, ce jeudi 30 juillet 2026 en marge de la cérémonie de l’excellence du concours général, le lauréat a exprimé ses impressions.



« Je suis juste très fier et très content d’avoir pu honorer ma famille et surtout mon école car cette volonté me donne toujours plus de force », s’est-il prononcé. Selon lui, il n’y a pas de secret, il faut juste persévérer



Ainsi, le lauréat a tenu à adresser un message à ses camarades : « persévérer et ne rien lâcher. Il les invite surtout à ne pas avoir peur des sciences et des mathématiques. Car,« on constate que ce sont des matières très redoutées et il y’a beaucoup de préjugés qui entourent ces matières. Mais ce ne sont pas des matières diaboliques, il suffit juste d’y croire et de travailler », a-t-il souligné.

En perspectives, le vainqueur compte se concentrer sur ses études supérieures tout en espérant poursuivre en sciences et en technologie pour pouvoir servir le pays.