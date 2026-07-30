Ibrahima Sall, Président du MODEL : « Cheikh Ahmadou Bamba a toujours été en avance sur son temps »


Ibrahima Sall, Président du MODEL : « Cheikh Ahmadou Bamba a toujours été en avance sur son temps »
Le président du parti MODEL, Ibrahima Sall, a mis en avant l’impact économique considérable du Grand Magal de Touba, tout en insistant sur l’héritage spirituel et le message de souveraineté laissés par Cheikh Ahmadou Bamba. Il s’exprimait dans l’émission matinale de la chaîne ITV, dans une intervention consacrée, comme à chaque veille de Magal, à la mémoire et aux enseignements du fondateur du mouridisme.
 
Pour Ibrahima Sall, le Magal de Touba dépasse largement sa dimension religieuse pour constituer un véritable moteur économique national. Il a rappelé que cet événement génère près de 500 milliards de francs CFA, drainant chaque année plus de 5 millions de pèlerins vers la capitale du mouridisme. Selon lui, le commerce connaît à Touba une vitalité particulière durant cette période, portée par l’afflux massif des fidèles venus célébrer l’événement.
 
Le président du MODEL a par ailleurs souligné que Cheikh Ahmadou Bamba a toujours prôné une double exigence : le travail et la piété, l’attachement au Créateur allant de pair avec l’effort productif. Il a évoqué à ce titre la figure de Borom Darou, qu’il présente comme le symbole de cette symbiose entre foi et action, un principe qu’il considère comme un véritable viatique pour le développement du Sénégal.
 
Ibrahima Sall a également insisté sur la dimension visionnaire du guide religieux en matière de souveraineté, rappelant que le développement endogène a constitué une préoccupation constante de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour lui, cet enseignement démontre que le fondateur du mouridisme était en avance sur son temps, sa pensée économique et spirituelle conservant toute sa pertinence pour le Sénégal d’aujourd’hui.
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Jeudi 30 Juillet 2026
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