Linguère : la Base navale Nord appuie la SENELEC pour rétablir l'électricité après les fortes pluies

À la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur le département de Linguère, plusieurs infrastructures électriques ont subi d'importants dégâts, entraînant des coupures de courant dans les localités de Kadji Khol et de Dodji.
Face à cette situation, la Base navale Nord est venue en appui à la Senelec afin de faciliter l'acheminement des équipes techniques et du matériel dans ces zones particulièrement difficiles d'accès.
Grâce à cet appui logistique et aux moyens de projection mis à disposition par la Marine nationale, les techniciens de la Senelec ont pu intervenir le 28 juillet 2026 pour effectuer les réparations nécessaires sur le réseau électrique endommagé.
Les travaux ont permis un rétablissement rapide de l'alimentation en électricité, au grand soulagement des populations de Kadji Khol, de Dodji et des localités environnantes.
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