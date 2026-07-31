Drame à Dahra Djoloff: Une fillette de 4 ans mortellement heurtée par un véhicule

Le drame a lieu à Dahra Djoloff plus précisément au quartier Angle Islam. En effet, il s’agit d’un véhicule 4x4 de marque Hyundai, conduit par un agent municipal, qui a mortellement fauché une fillette de quatre ans alors que la victime tentait de traverser la rue principale du quartier.



Selon des témoignages sur place, le choc à été tellement violent que l'impact n'a laissé aucune chance à la jeune fille qui a rendu l’âme sur le coup.Informés de l'accident, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Dahra Djoloff se sont aussitôt rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage.



Par la suite, la dépouille de la fillette a été enlevée par les sapeurs-pompiers et déposée à la morgue du centre de santé de la localité. S’agissant du conducteur du véhicule en question , ce dernier est agent municipal et il a été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie pour homicide involontaire, en attendant les suites de l'enquête.





Zèle Ndiaye ( Linguère)