Il vide la boutique de son patron pour tenter de partir en Europe : le projet de Mohamed Saliou Diallo finit en prison

Chargé de gérer une boutique à Grand-Yoff, Mohamed Saliou Diallo, 20 ans, a été accusé d’avoir emporté une importante somme appartenant à son employeur avant de se réfugier à Ziguinchor. D’après Les Échos, le jeune homme a expliqué aux enquêteurs qu’il voulait utiliser l’argent pour émigrer vers l’Europe. Poursuivi pour abus de confiance, il a été condamné à trois mois de prison ferme et au paiement de 1,225 million de FCFA à son patron.


Il vide la boutique de son patron pour tenter de partir en Europe : le projet de Mohamed Saliou Diallo finit en prison
Une boutique confiée à un jeune gérant de 20 ans
 
Mohamed Saliou Diallo bénéficiait de la confiance de son employeur, Yacoub Diop. Ce dernier lui avait confié la gestion de sa boutique située à Grand-Yoff.
 
Le commerce disposait d’un capital évalué à 1,7 million de FCFA en marchandises. Dans un premier temps, le jeune gérant aurait assuré correctement la gestion de l’activité.
 
La situation a cependant basculé lorsqu’il a commencé à élaborer un projet de voyage vers l’Europe. Selon Les Échos, Mohamed Saliou Diallo envisageait de financer son départ avec l’argent de son patron.
 
Son plan consistait à prendre les ressources disponibles dans la boutique avant de quitter Dakar. Il ignorait toutefois que la fermeture inhabituelle du commerce allait rapidement alerter le voisinage.
 
Une fermeture inhabituelle qui alerte le quartier
 
Un matin, le propriétaire de la maison abritant la boutique a remarqué que le local n’avait toujours pas ouvert ses portes, alors que Mohamed Saliou Diallo avait l’habitude de commencer ses activités très tôt.
 
Intrigué par cette situation, il a prévenu le chef de quartier. Celui-ci a ensuite contacté Yacoub Diop afin qu’il se rende sur les lieux et vérifie ce qui se passait.
 
À son arrivée, l’employeur a découvert que son gérant avait disparu. Il a également constaté que l’argent liquide disponible dans le commerce avait été emporté.
 
Yacoub Diop s’est alors rendu à la police pour dénoncer les faits.
 
Le jeune gérant se réfugie à Ziguinchor
 
Après avoir quitté Grand-Yoff, Mohamed Saliou Diallo s’est rendu à Ziguinchor, où il pensait pouvoir se mettre à l’abri.
 
Les recherches engagées à la suite de la plainte de son patron ont toutefois permis de le retrouver et de l’interpeller.
 
Interrogé par les enquêteurs, il aurait reconnu qu’il nourrissait le projet d’émigrer vers l’Europe. Il a expliqué que cette ambition l’avait poussé à prendre l’argent de la boutique dont il avait la gestion.
 
Il a été inculpé pour abus de confiance portant sur des marchandises et des fonds estimés à 1,225 million de FCFA.
 
Un désaccord sur le montant réellement emporté
 
À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Mohamed Saliou Diallo a contesté une partie des accusations formulées par son employeur.
 
Il a notamment remis en cause le montant de 1,225 million de FCFA retenu comme préjudice.
 
Le prévenu a soutenu que son patron l’accusait à tort d’avoir emporté la totalité de cette somme. Il a déclaré n’avoir pris que 500 000 FCFA.
 
Yacoub Diop a maintenu sa réclamation. Se présentant comme la partie lésée, il a demandé le paiement de 1,225 million de FCFA en guise de réparation.
 
Six mois requis, trois mois ferme prononcés
 
Dans ses réquisitions, le représentant du parquet a demandé au tribunal de condamner Mohamed Saliou Diallo à six mois de prison ferme.
 
La juridiction n’a pas suivi intégralement cette demande. Elle a finalement infligé au jeune homme une peine de trois mois de prison ferme pour abus de confiance.
 
Sur les intérêts civils, le tribunal a fait droit à la demande de l’employeur. Mohamed Saliou Diallo a été condamné à payer à Yacoub Diop la somme de 1,225 million de FCFA à titre de dommages et intérêts.
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Jeudi 30 Juillet 2026
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