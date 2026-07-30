L’armée américaine a mené une “lourde” série de frappes sur l’Iran après les menaces de Trump

L'armée américaine a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes en Iran dès 20h00, heure de Washington (02h00 jeudi en Belgique), en réponse à l'attaque iranienne de mardi visant ses forces "basées au Moyen-Orient". Cette opération s'est terminée près de deux heures plus tard. Il s'agit des premières frappes sur le sol iranien depuis presque une semaine.

L'armée américaine a "frappé des dizaines de cibles du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) en Iran, notamment des centres de commandement militaires, des installations de missiles et de drones, des sites de surveillance et de défense côtières, ainsi que des capacités maritimes. Ces frappes visaient à réduire davantage les menaces que l'Iran et ses mandataires font peser sur les forces américaines, le transport maritime commercial et les pays voisins du Golfe", a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X (anciennement Twitter).







Des médias officiels iraniens ont pour leur part évoqué des attaques sur l'île de Qeshm et la ville d'Abadan (sud), après l'annonce de l'armée américaine.

