Grand Magal de Touba 2026 : l'ONAS accélère les travaux de drainage des eaux pluviales

À quelques jours du Grand Magal de Touba, l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) intensifie les travaux de drainage des eaux pluviales et renforce son dispositif opérationnel. L'objectif est de réduire les risques d'inondation et d'assurer de meilleures conditions d'assainissement durant cet important événement religieux.Touba s'active en prélude au Grand Magal.

Sur les différents chantiers de drainage des eaux pluviales, les équipes de l'ONAS poursuivent les travaux destinés à renforcer la résilience de la ville face aux fortes pluies.

En visite sur les sites, le Chef du Service départemental de l'ONAS à Touba, Moustapha Wilson, a fait le point sur l'état d'avancement du projet.« Nous sommes en train de réaliser d'importants travaux dans le cadre du projet de drainage des eaux pluviales.

Deux stations de pompage ont déjà été réalisées pour renforcer la station principale de Keur Niang ainsi que celle de Nguélémou », a-t-il déclaré.

Selon ce dernier, les travaux concernent également la réalisation d'un important réseau gravitaire. « Nous avons démarré la construction d'un canal qui part de Guedj Dakhar, traverse Guédé, Sourah, la Grande Mosquée de Darou Miname, Keur Niang et le marché de Nguiranène avant de rejoindre Ndokh », a-t-il précisé.

Le responsable informe que le chantier se poursuit conformément au calendrier prévu et que les travaux devraient être achevés au cours de l'année 2026. « Une fois le projet terminé, nous pourrons mesurer pleinement son impact sur la réduction des inondations.

En attendant, l'ONAS demeure pleinement mobilisé pour accompagner les populations », a-t-il ajouté.

« Les premiers résultats encourageants »

Revenant sur la situation de Guedj Dakhar, l'une des zones les plus touchées lors du dernier hivernage, Moustapha Wilson estime que les premiers aménagements produisent déjà des effets.« L'année dernière, Guedj Dakhar était l'épicentre des inondations. Aujourd'hui, grâce aux canalisations déjà réalisées, nous enregistrons des avancées significatives. Pour les autres points sensibles, notamment Soura, Keur Niang, Nguiranène, Firdawsi, Feto, Boussobé et jusqu'à Ndokh, nous mettrons en œuvre tous les moyens nécessaires afin de soulager les populations », a-t-il assuré.

Un important dispositif déployé

En perspective du Grand Magal, l'ONAS a également renforcé son dispositif d'intervention. Trois motopompes d'une capacité de 2 000 m³ par heure ont été positionnées dans les zones sensibles. Des groupes électrogènes, des pompes complémentaires ainsi que 55 camions hydrocureurs ont été mobilisés pour assurer les opérations de pompage.

Parallèlement, des travaux de curage et d'entretien des ouvrages ont été réalisés afin de garantir le bon fonctionnement du réseau avant l'arrivée des pèlerins.Le Chef du Service départemental de l'ONAS a enfin invité les populations à adopter des comportements citoyens. Il les a exhortées à éviter les branchements clandestins et à ne pas jeter de déchets solides dans les canaux de drainage, rappelant que la préservation des ouvrages constitue un levier essentiel dans la lutte contre les inondations.