[Reportage] Disparition des espaces verts : une menace pour le cadre de vie?

Les espaces verts, véritables poumons de nos villes, se font de plus en plus rares à Dakar comme dans plusieurs régions du Sénégal. Sous l’effet de l’urbanisation, de la déforestation et de la pression foncière, ces espaces disparaissent progressivement, au détriment du cadre de vie des populations.



Pour mieux cerner l’ampleur du phénomène, Dakaractu s’est rendu dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Sacré-Cœur 1 et Liberté 1, où le recul des espaces verts est de plus en plus visible. À Jet d’Eau, en revanche, quelques citoyens continuent de les entretenir et de les arroser afin de préserver ces îlots de verdure.



Quelles sont les véritables causes de cette disparition progressive ? Quels impacts a-t-elle sur l’environnement et la qualité de vie des populations ? Pour apporter des éléments de réponse, Dakaractu est allé à la rencontre de Mme Diouf Geneviève Irène, chargée de projet à l’Action pour la Justice Environnementale (AJE) et ingénieure en aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine. Elle revient sur les facteurs qui expliquent ce phénomène et les solutions envisagées pour préserver les espaces verts.