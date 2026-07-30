FADP : Les dépôts de demandes de financement pour l’exercice 2026, ouverts

Le Conseil de gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) a annoncé l’ouverture, ce mercredi, de la période de dépôt des demandes de financement au titre de l’exercice 2026. Les entreprises de presse, les radios communautaires et l’ensemble des acteurs concernés disposent d’un délai allant jusqu’au 15 septembre 2026, délai de rigueur, pour soumettre leurs dossiers.







Selon le communiqué du FADP, les demandes peuvent être déposées selon deux modalités. La première, en ligne, passe par la plateforme numérique Déclaration Médias Sénégal (DMS), accessible à l’adresse declarationmedias.sec.gouv.sn. La seconde, en format physique, se fait auprès du Secrétariat de la Direction de la Communication, sis à la Cité Keur-Gorgui (Immeuble Y21, 4ème étage), du mardi au jeudi, de 11h à 16h. Les entreprises de presse et radios communautaires déjà enregistrées sur la plateforme DMS sont par ailleurs invitées à mettre à jour, le cas échéant, les informations relatives à leur structure avant de soumettre leur demande.







Les conditions d’éligibilité restent celles fixées par les décrets n° 2021-171 et n° 2021-178 du 27 janvier 2021. Sont concernées les entreprises de presse écrite, de presse en ligne et de communication audiovisuelle, ainsi que l’Agence de Presse Sénégalaise, l’organe d’autorégulation, les radios associatives ou communautaires, les journalistes et techniciens des médias dans le cadre de la formation continue, et la Commission de la Carte nationale de presse.







Pour bénéficier du fonds, les entreprises de presse doivent notamment être régulièrement constituées, disposer d’une équipe rédactionnelle majoritairement composée de journalistes et techniciens des médias, avoir créé au moins cinq emplois permanents, être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales ainsi que du droit d’auteur et des droits voisins, et consacrer au moins 75% de leur surface éditoriale à l’information politique, économique, sociale, culturelle ou sportive. Les entreprises audiovisuelles doivent en outre justifier qu’au moins 30% de leurs programmes sont consacrés à la promotion des valeurs et de la diversité culturelles nationales. Pour la presse écrite, une vente moyenne de 3 000 exemplaires par jour est exigée pour les quotidiens, contre 2 000 pour les hebdomadaires, mensuels et trimestriels.







Le dossier de candidature doit comprendre, entre autres pièces, un formulaire de demande dûment rempli, une copie certifiée conforme de l’acte constitutif de l’entreprise, un quitus fiscal, un quitus des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, un descriptif du projet à financer mettant en relief son impact sur le développement de l’entreprise, ainsi qu’un engagement sur l’honneur à n’utiliser le financement qu’au profit des activités de l’entreprise de presse. Il est par ailleurs recommandé de joindre la copie de la carte nationale de presse de chaque journaliste et technicien des médias.

