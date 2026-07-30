« Garage Bignona » : il réclame un repas gratuit, menace la restauratrice et tente de la poignarder avec un tesson

Un apprenti chauffeur de 34 ans a été interpellé dans la nuit du 28 juillet à la gare routière communément appelée « Garage Bignona ». Selon Libération, l’homme aurait réclamé d’être servi gratuitement dans un restaurant avant de s’en prendre violemment à deux femmes. Il est notamment poursuivi pour tentative de meurtre et blessures volontaires.


« Garage Bignona » : il réclame un repas gratuit, menace la restauratrice et tente de la poignarder avec un tesson
Un appel reçu vers 22 heures
 
Les faits se sont produits le 28 juillet, aux environs de 22 heures, dans le secteur de Grand-Yoff. Le commissariat de la localité a été alerté par téléphone au sujet d’un individu qui s’en prenait à une femme à l’aide d’un tesson de bouteille.
 
D’après les informations rapportées par Libération, l’incident s’est déroulé à la gare routière communément appelée « Garage Bignona ». Une équipe de police a immédiatement été dépêchée sur les lieux pour mettre fin à l’agression et identifier son auteur présumé.
 
L’intervention des agents a permis d’interpeller Mamadou Diallo, âgé de 34 ans. Le mis en cause s’est présenté comme un apprenti chauffeur domicilié à Rufisque.
 
Il voulait être servi sans payer
 
Selon la déposition de Mme M. Barro, citée par Libération, Mamadou Diallo se serait présenté dans le restaurant tenu par sa sœur, M. D. Mbengue. Une fois dans l’établissement, il aurait exigé qu’un repas lui soit servi sans qu’il ait à en payer le prix.
 
La restauratrice aurait refusé d’accéder à cette demande. Ce refus aurait provoqué la colère du client, qui se serait alors montré particulièrement agressif.
 
Le mis en cause aurait commencé par proférer des menaces de mort contre la restauratrice. Il l’aurait ensuite poursuivie en lui lançant des tessons de bouteille, faisant courir un grave danger à la victime et aux personnes qui pouvaient se trouver dans les environs.
 
Une seconde femme saisie par le cou
 
La violence ne se serait pas arrêtée à la poursuite de la restauratrice. Libération rapporte que Mamadou Diallo se serait également attaqué à une autre femme, identifiée comme Mme F. Mullet.
 
Le suspect l’aurait saisie par le cou avant de tenter de la poignarder à l’aide du même tesson de bouteille. L’intervention policière aurait permis d’empêcher que l’agression ne connaisse une issue encore plus dramatique.
 
Le recours à un morceau de bouteille cassée, utilisé comme une arme, constitue l’un des éléments les plus graves de cette affaire. Les gestes décrits par les victimes ont conduit les enquêteurs à retenir une qualification criminelle particulièrement lourde.
 
Le suspect reconnaît les faits
 
Interrogé après son interpellation, Mamadou Diallo aurait reconnu être l’auteur des faits qui lui étaient reprochés, selon le quotidien Libération.
 
Il a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre, blessures volontaires et détention de tessons de bouteille.
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Jeudi 30 Juillet 2026
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