Conseil des ministres : Habibou Dia aux commandes de la Direction de la Communication

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à une nouvelle nomination au sein du ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions lors du conseil des ministres de ce mercredi. C’est Habibou Dia qui est nommé Directeur de la Communication.



Spécialiste en journalisme et communication, Habibou Dia (matricule de solde n° 763986/C) prend ainsi la tête d’une direction stratégique du ministère, chargée de la communication institutionnelle et des relations avec les autres institutions de la République.



Habibou Dia occupait déjà le poste de Directeur de la Communication depuis octobre 2024, et c’est sous le magistère du ministre Alioune (Aliou) Sall, au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, qu’il exerçait ces fonctions. Il impulsait un souffle d’innovation, notamment dans le numérique, redéfinissant les codes de la communication publique.