Concours général 2026 : Les grandes décisions prises par le PR Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce jeudi 30 juillet 2026, la cérémonie de remise des prix du Concours général 2026. Une occasion pour le chef de l'État de rendre hommage à l'excellence scolaire, tout en annonçant plusieurs mesures destinées à renforcer l'enseignement des sciences et des technologies au Sénégal.



Dans son allocution, le président de la République a rappelé que le Concours général dépasse le cadre d'une simple compétition scolaire. " Le Concours général n'est pas seulement une compétition scolaire. C'est un moment de mémoire où la République affirme une conviction profonde : celle de promouvoir le mérite, le travail et l'excellence ", a-t-il déclaré.



S'adressant aux lauréats, Bassirou Diomaye Faye les a chaleureusement félicités pour leurs performances. " Vous faites aujourd'hui la fierté de vos familles, de vos établissements, de vos enseignants, de vos camarades et de toute une Nation. La République vous honore aujourd'hui ; demain, elle vous appellera à la servir ", a-t-il affirmé.



Le chef de l'État a également rendu un vibrant hommage aux enseignants, saluant leur engagement quotidien au service de la formation de la jeunesse sénégalaise. " Vous incarnez la noblesse de votre mission, la rigueur, l'amour de la patrie et l'exemplarité" , a-t-il déclaré à leur endroit. Profitant de cette tribune, le président de la République a annoncé une série de décisions destinées à renforcer l'enseignement scientifique dans le pays.



Parmi les principales mesures figurent : la création d'un lycée scientifique à Diourbel , la mise en œuvre d'innovations pédagogiques visant à améliorer les apprentissages en mathématiques, en sciences et en technologies , le renforcement de la promotion de l'excellence dans le système éducatif.

