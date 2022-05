Politique « Geum Sa Bopp »: Kalidou Niass, mandataire national a démissionné

Encore une défection dans les rangs de la coalition de « Geum Sa Bopp ». Après la démission des 12 partis politiques affiliés à la coalition « Geum Sa Bopp » de Bougane Guèye Dany, cette fois-ci, c’est le mandataire national de cette dite coalition, par ailleurs ancien député-maire sous le magistère libéral, Kalidou Niass qui s’est séparé de bon avec le leader de la coalition de « Geum Sa Bopp », Bougane Guèye Dany. Il a démissionné depuis hier des rangs de « Geum Sa Bopp ». « Bougane Guèye Dani est un homme bien, mais très compliqué, je ne suis plus en odeur de sainteté avec lui. », a-t-il décliné. Selon monsieur Kalidou Niass, « je continuerai mon chemin politique avec mes valeurs et mes principes », a-t-il avancé et promet de revenir en détail sur cette démission.