Politique : Dr Yoro Dia sur la sortie de Birame Soulèye – "Pastef et l'État, c'est comme les Mongols à Bagdad : brutalité et vulgarité"

La récente déclaration du ministre Birame Soulèye Diop, invitant les militants de Pastef à répondre aux insultes par des insultes, continue de faire réagir. Le Dr Yoro Dia, dans un post sur X, a vivement critiqué ces propos, les comparant à une période sombre de l'histoire.



Une "barbarie" et un manque de "Lumière"

"Pastef et l'État. C'est comme les Mongols à Bagdad : brutalité et vulgarité. L'État ne les anoblira pas", a d'emblée affirmé Yoro Dia.



Le Dr Yoro Dia est revenu sur l'idée de défendre l'insulte comme argument, la qualifiant de "barbarie" dans le contexte d'une université.



Il a conclu ses critiques en ces termes : "Si La Lumière était leur Loi, ils n'auraient pas incendié l'UCAD comme les Mongols les Bibliothèques de Bagdad." Ces mots, forts de sens, soulignent la gravité des propos pour Yoro Dia, qui y voit un parallèle avec des actes de destruction et d'obscurantisme.