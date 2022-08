Polémiques sur le nombre de votants dans le Nord aux législatives2022 : Néné Marème Kane déplore et recadre l'opposition

Après la publication des résultats issus des urnes lors des élections législatives du 31 juillet dernier, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi avaient fustigé les suffrages exorbitants obtenus dans ces zones par la coalition présidentielle parlant même de bourrage d’urnes.



En réaction, les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar desdites localités sont entrés dans une colère noire et préparaient actuellement une riposte à la hauteur de l'affront.

En conférence de presse, l'ex députée du département de Kanel, Néné Marème Kane, a tiré à boulets rouges sur les responsables de YAW, et pesté contre leurs propos qu’elle considère comme une insulte aux populations de Kanel, qui sont fidèles au président de la République Macky Sall.

« Quand quelqu’un vous ment effrontément, c’est parce qu’il ne vous respecte pas et pense que vous êtes trop stupide pour connaître la vérité…Car sans désemparer et justifier sa défaite, la coalition Yewwi Askan Wi, conteste les localités qu'elle n'a pas remporté, et accuse allègrement Macky Sall et son ministre de l’intérieur, c'est à dire l'administration sénégalaise, de bourrage d’urnes au Nord, en l'occurrence à Matam, Podor, Kanel et Ranérou Ferlo », a-t-elle martelé.



Selon elle, c'est un manque de respect, aux vaillantes populations de ces zones qui ont choisi librement de voter pour le président Macky Sall.

« Indexer les "foutanké" de bourreurs d’urnes, ou de bétail électoral, demeure pour bon nombre des fils du terroir, un crime de lèse-majesté du fait que la confiance entre les foutanké et le président Macky Sall est antérieure à son accession au pouvoir... », rappellera-t-elle.

Elle terminera en priant les foutanké de se mobiliser, de s'unir et de rester pour toujours derrière le président de la République Macky Sall...