Pôle urbain de Diamniadio / Seydou Sy Sall au privé national : « l’État a crée l’attractivité économique et résidentielle de cette nouvelle ville pour investir »

L’émission « ENTRETIEN » reçoit comme invité Seydou Sy Sall. Dans ce présent numéro, le Délégué Général à la promotion des Pôles urbains de Diamnadio et du Lac Rose a présenté “Le pôle urbain de Diamnadio comme une initiative de création de villes. 4 ans après le lancement du projet par le gouvernement, Diamniadio capitalise des réalisations qui vont booster l’économie et hisser le pays vers la voie de l’émergence. Dans cet entretien réalisé à 30 km de Dakar, l’ancien ministre de l’urbanisme et de l’habitat détaille les avantages de ce projet qui allie la fonction de travail au logement. Selon le Délégué Général, l’État a créé l’attractivité économique et résidentielle de Diamniadio d’où l’appel lancé au privé national à venir s’investir dans cette nouvelle ville. Entretien…