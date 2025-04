Point de presse de l'opposition : Abdou Mbow dénonce les violations du règlement intérieur par le président El Malick Ndiaye

Ce mercredi 9 avril, le député Abdou Mbow, membre du groupe parlementaire Takku Wallu, a tenu un point de presse pour condamner les agissements du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Selon lui, ce dernier enfreint régulièrement le règlement intérieur de l’institution et bafoue les droits des députés de l’opposition.



"Il a l’habitude de violer le règlement intérieur et de piétiner les droits des députés de l’opposition, et cela en toute impunité", a déploré Abdou Mbow.



Pour illustrer ses propos, le parlementaire a cité la décision du président de l’Assemblée nationale d’annoncer, à la suite du Premier ministre Ousmane Sonko, le report de sa séance de questions-réponses prévue initialement ce jeudi 10 avril 2025.



Or, comme l’a rappelé Abdou Mbow, "le règlement intérieur stipule clairement que seule la conférence des présidents est habilitée à fixer l’agenda de l’Assemblée nationale". Une nouvelle preuve, selon lui, du mépris des règles parlementaires.