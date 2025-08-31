Point E – Escroquerie aux visas : un réseau démantelé, faux papiers, passeports et cachets saisis

Le Commissariat d’arrondissement du Point E a mis fin aux agissements d’un réseau spécialisé dans l’escroquerie aux visas et le faux et usage de faux. Deux individus ont été interpellés dans le cadre de cette affaire, avec la saisie d’un impressionnant arsenal de documents frauduleux.



Tout est parti d’une plainte déposée par l’Ambassade de Turquie, après qu’un demandeur de visa, débouté, a soumis un reçu suspect transmis par l’un des escrocs. Cette alerte a mis en lumière un vaste système d’arnaque.



De nombreuses victimes se sont ensuite manifestées, dénonçant les manœuvres du réseau. La Brigade de recherches (BR) est passée à l’action, procédant à l’interpellation du premier suspect à Fass Mbao. La fouille de sa chambre a permis de mettre la main sur plusieurs documents de voyage.



Mis devant les faits, l’individu a avoué jouer le rôle d’intermédiaire, chargé de trouver des clients et d’encaisser l’argent. Les investigations se sont poursuivies et, grâce à l’appui du Commissariat de Guédiawaye, un second complice a été arrêté à Hamo 6. Ce dernier a confirmé travailler avec deux autres individus basés près du marché Ndiareme.



La perquisition de leur supposée agence de voyage a permis la découverte d’un véritable arsenal d’escrocs :

• Une dizaine de passeports en cours de validité

• Des copies de passeports et de connaissements

• Des cachets de l’ODCAV (Organisme de développement des activités culturelles et sportives)

• Des photos d’identité

• De faux relevés bancaires, bulletins de paie, NINEA et registres de commerce, dont l’APIX a confirmé la fausseté



Déférés au Parquet le 28 août 2025, les deux mis en cause font désormais face à la justice. L’enquête se poursuit pour retrouver les autres complices et démanteler définitivement ce réseau d’escroquerie.