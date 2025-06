Plus de 400 morts en Iran depuis le début de la guerre contre Israël (ministère)

Les frappes israéliennes en Iran ont fait plus de 400 morts, en majorité des civils, depuis le début de la guerre le 13 juin, selon un nouveau bilan communiqué samedi par le ministère iranien de la Santé.



"Les attaques israéliennes ont coûté la vie à plus de 400 Iraniens et 3.056 ont été blessés par des missiles et des drones", à la date de samedi, a écrit sur X le porte-parole du ministère de la Santé, Hossein Kermanpour.