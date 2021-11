Plateforme de gestion des flux financiers : La CDC et la chambre des notaires à l'ère du numérique et de la sécurisation des fonds clients.

Une plateforme de gestion des flux financiers a été mise en place par la caisse des dépôts et consignation (CDC) en collaboration avec la chambre des notaires du Sénégal (Cdns.)



Pour le directeur de CDC, Abdou Diop Faye : « cette plateforme totalement opérationnelle, permet de gérer des opérations de versements en ligne, sans déposer de documents à la CDC, sans frais par coursier et sans délai d'attente... »



C'est dans ce sens que Me Alioune Kâ, le président de la chambre des notaires dira que cet outil offre de la « sécurité, de la fiabilité et de la diligence, concernant les opérations financières de dépôts et de retrait des notaires... »