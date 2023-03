Plateforme Siggi ak Macky : "Notre conviction profonde et sincère est d’œuvrer pour la candidature du Président Macky Sall en 2024". (Abdoulaye Dièye)

De ce point de vue, explique la note, c’est le moment, pour nous, de remercier le Président Macky Sall qui a inscrit son action dans la dynamique de consolider nos acquis démocratiques et républicains et de promouvoir un Sénégal émergent. "Pour autant, nous ne devons pas verser dans l'autosatisfaction. Ainsi, par l’ordre et par la force des choses, il s’impose à notre génération d’aider et d’accompagner ceux qui, parmi nous, travaillent pour le respect de la République. Notre conviction est qu’il nous faut accompagner le Président Macky Sall pour qu’il continue son œuvre utile à la tête du Sénégal pour les cinq prochaines années afin d’offrir à la République et à l’État le choix du meilleur. En définitive, notre devoir est de permettre au Chef de l’État Macky Sall de parachever l’œuvre d’émergence économique pour un Sénégal par Tous et un Sénégal de Tous. Telle est notre conviction".



À cet effet, conclut le document, "devons-nous tous décider ensemble de nous donner la main pour solliciter du Chef de l’État Macky Sall d’accepter d’être le candidat du peuple sénégalais en 2024. Cette initiative, libre et volontaire, citoyenne et populaire, indépendante, accueille, aujourd’hui, l’adhésion d’une majorité de Sénégalaises et de Sénégalais. Nous les remercions pour les encouragements dont ils nous gratifient dans cette mission que nous nous sommes assignés au service exclusif de notre pays. L’engouement et la détermination qui guident les Sénégalaises et les Sénégalais à accompagner cette initiative trouvent, en réalité, leur source dans cette volonté de notre peuple de continuer, de manière résolue, sa marche vers l’émergence et le développement, sous la direction d’un homme dont le monde magnifie le leadership".