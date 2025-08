Plan de redressement économique du Sénégal : les mesures pour booster l'économie et le pouvoir d'achat

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté les grandes lignes du plan de redressement économique du Sénégal. L'objectif est double : renforcer les finances publiques et améliorer les conditions de vie des Sénégalais.



Selon le Premier ministre, l'État s'engage à agir sur plusieurs fronts, notamment en prenant des mesures sur le barème des cessions définitives du foncier et en procédant à une régularisation massive des terres du domaine national.



Mobilisation de ressources et soutien social

Selon les projections du Premier ministre, l'application effective des nouvelles conventions sur les projets devrait permettre à l'État de générer plus de 306 milliards de FCFA.



En parallèle, le gouvernement prévoit de mettre en œuvre des mesures sociales fortes :



L'augmentation et le renforcement de la bourse de sécurité familiale pour soutenir les ménages les plus vulnérables.

Une baisse des prix des denrées alimentaires, dans l'objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais.