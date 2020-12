Plan d'Action pour la Santé et la Pollution du Sénégal : « des teneurs élevées en plomb enregistrées sur certains sites » Coordinatrice Pure Earth

Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, en partenariat avec Pure Earth et l'Alliance Mondiale pour la Santé et la Pollution (GAHP), ont validé le Plan d'Action pour la Santé et la Pollution du Sénégal (PASP). Des contaminations au plomb, au mercure et par les pesticides ont été enregistrés sur les 16 sites qui ont fait l’objet de l’étude. Des teneurs élevés de pollution ont été aussi consignés a expliqué Khadidiatou Sy Coordonnatrice de l’ONG Pure Earth.