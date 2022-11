Plaidoyer pour le dialogue inter-religieux : « Religion et Identités dans un monde fragilisé » au menu de la 14ème édition

« Religion et Identités dans un monde fragilisé », c’est le thème du colloque sur le dialogue inter-religieux, organisé par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Organisé en collaboration avec l’Ambassade d’Israël, l’Association Sénégalaise de coopération Décentralisée,(ASECOD) et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le colloque "Plaidoyer pour le dialogue Inter-religieux" est un espace d’échanges, de dialogue et de partage entre toutes les religions, révélées comme traditionnelles. En effet, cette 14ème édition a une fois de plus, rassemblé des acteurs politiques, de la Société civile, des différentes confessions religieuses (Catholique, Protestant, Islam, Céleste, Evangéliste et des religions endogènes) .