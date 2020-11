Pikine / Visite de Aly Saleh Diop à la SOGAS : Les acteurs de l'élevage listent leurs priorités au nouveau ministre.

Le nouveau ministre de l'élevage et des productions animales n'aura pas une tâche aisée. En effet, c'est un tas de doléances et de propositions qui lui ont été faites par les éleveurs du foirail de Pikine.



Aly Saleh Diop, soulignant que c'est une famille qu'il est venu visiter, demeure conscient que c'est à travers les échanges et le dialogue que les craintes et préoccupations pourraient trouver des solutions. C'est pourquoi, sans gène, le président des éleveurs trouvé sur place avec ses collaborateurs, a listé au ministre les grandes lignes de leurs revendications.



D'abord, cette étendue de terre qui a été occupée par l'Apix et qui devrait voir une indemnisation de ses occupants n'a toujours pas été faite par l'entreprise s'occupant du Train Express Régional. Une canalisation et la construction d'un poste de police a été également un des points qui préoccupe Mamadou Talla et ses camarades éleveurs.



Ils espèrent alors que le nouveau ministre Aly Saleh Diop veillera à ce que ces besoins pressants puissent trouver satisfaction à travers des concertations dans la mesure du possible...