Pikine-Guédiawaye/ 306 individus interpellés dont 63 mineurs: Le parquet requiert l'ouverture d'une information judiciaire et le mandat de dépôt

Dans un communiqué, le procureur près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, a révélé que lors des manifestations, les FDS avaient procédé à l'interpellation de près de 306 individus dont 63 mineurs.



Selon le parquet, " les mineurs ( élèves et autres) qui ont été interrogés en présence de leurs civilement responsables avec le concours du service de l'AEMO, ont été confiés à leurs parents et renvoyés en flagrant délit devant le Tribunal pour enfants".



Par contre pour les autres prévenus, le ministère public a requis " l'ouverture d'une information judiciaire et le mandat de dépôt contre tous...Sauf à l'égard des étudiants et des élèves majeurs à l'endroit de qui, le placement sous contrôle judiciaire a été sollicité".



Le parquet a aussi requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour situer les responsabilités...