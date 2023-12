Petite Côte: Des braqueurs dont le cerveau mis hors d’état de nuire, ils avaient dévalisé plusieurs domiciles entre Saly et Ngaparou

Une redoutable bande de malfaiteurs qui sillonnait la petite côte, vient d'être arrêtée par les forces de sécurité.



Armés jusqu'aux dents( gros coûteaux et armes à feu), ces derniers ont attaqué et dévalisé plusieurs maisons sur la petite côte entre la veille de Noël et la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 décembre 2023.



Après avoir fait irruption dans une maison à Ngaparou occupée par des étrangers le 28 décembre dernier, le présumé cerveau a eu la malchance d'être filmé à son insu par une caméra de surveillance. À la suite d'un large partage sur la toile, les forces de sécurité ont fini par mettre la main ce samedi 30 décembre sur le braqueur en question et sa bande.



Les populations appellent ainsi la police et la gendarmerie à renforcer les patrouilles dans cette partie du pays notamment en cette période de fêtes...