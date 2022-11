Perturbations « Woyofal » : Le rush des clients dans les agences, les applications de recharge toujours inaccessibles !

Depuis plusieurs heures, l’électricité est devenue « inexistante » dans plusieurs ménages. Le communiqué de la SENELEC faisant état de perturbations sur sa plateforme de recharge Woyofal a informé de la disponibilité ce mardi de ces caisses de 15h à 20h. Il faudra alors effectuer des recharges après déplacement dans certaines agences.

Dans la banlieue de Dakar où le besoin de ces recharges se fait le plus sentir, seule celle de Guédiawaye a fonctionné durant cet intervalle. Dans les autres agences nous informe-t-on, les équipes qui devraient effectuer les transactions n’étaient pas encore sur place.



Toutefois, l’agence de Guédiawaye a refusé du monde. Et parfois, ce sont des clients venant de Pikine ou même plus loin pour se ravitailler en électricité à Guédiawaye. Mais à l’origine du désagrément, serait la non-fonctionnalité des applications de recharge Woyofal. Pour l’heure, les achats se poursuivent pour « seulement » ceux qui prennent la peine de se déplacer.