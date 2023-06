Perturbation du travail des journalistes: RSF exhorte les autorités à rétablir complètement Internet

Reporters sans frontières (RSF) a exhorté ce vendredi les autorités étatiques à rétablir complètement Internet, canal d'information indispensable au travail journalistique et à l’apaisement des tensions.



Après avoir déploré la coupure du signal de la chaîne Walfadjri et les restrictions d'accès aux réseaux sociaux, RSF de marteler que ces mesures sont " une violation flagrante de la liberté d’informer et du droit du public à l’information".



RSF demande " aux autorités de mettre fin à ces suspensions autoritaires et d'assurer la liberté de la presse et la sécurité des journalistes, dont le devoir d’informer est plus que nécessaire dans cette période troublée".



" Les restrictions d’accès à certains réseaux sociaux sont “une atteinte grave à la démocratie”, et que la nouvelle coupure du signal de Walfadjri TV relève “purement et simplement d’un abus de pouvoir", a rappelé à RSF, Monsieur Ibrahima Lissa Faye, président de l’Association des professionnels de la presse en ligne (APPEL) et directeur du site d’informations Pressafrik...