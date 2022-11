Perspectives 2024 : Le PDS se déploie dans la diaspora à partir du 23 novembre 2022

Le secrétaire général national du parti démocratique sénégalais, Me Abdoulaye Wade a annoncé, dans un communiqué parvenu à la rédaction de Dakaractu, le démarrage du déploiement et de la redynamisation du parti à l’étranger. Ainsi, les opérations de placement, de vente des cartes et de renouvellement des structures démarrent dans toutes les fédérations au niveau de la diaspora à partir du 23 Novembre 2022.



Le secrétaire général national du Pds demande aux militantes et militants, aux mouvements de soutien de se mobiliser pour la seconde étape des opérations de placement et de vente des cartes aux fins de renouvellement des structures. Il les invite, par ailleurs à accueillir et à accompagner les superviseurs et commissaires politiques déployés sur toute l'étendue du territoire national.



Les montages des secteurs s'effectueront aussi, au fur et à mesure que se déroulera la vente des cartes avant de procéder aux installations des sections et des fédérations qui s’effectuera comme suit : la vente des cartes et le montage des secteurs: du 28 octobre au 31 décembre 2022, le montage des sections : du 1er janvier 2023 au 15 janvier 2023 et enfin le montage des fédérations: du 16 janvier au 31 janvier 2023.