Pèlerinage de Nimzatt : Le Khalife des Khadres appelle à consolider la paix entre le Sénégal et la Mauritanie

Nimzatt, capitale de la Khadriya en Mauritanie, a accueilli plusieurs milliers de fidèles musulmans venus du Sénégal, de la Mauritanie et des pays environnants pour commémorer l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. La prière de l'Aïd a été dirigée par le Khalife général des Khadres, Cheikh Abdoul Aziz ould Cheikh Aya ould Cheikh Talibouya ould Cheikhna Cheikh Saadbou, en présence des autorités administratives locales et religieuses.



Après un long périple, les pèlerins et disciples de la communauté khadre sont arrivés dans la cité religieuse de Nimzatt, où ils ont célébré l'Aïd dans la paix et la concorde, sous la direction du Khalife des Khadres d'Afrique de l'Ouest.



À l'occasion de ce pèlerinage annuel, le ministre mauritanien chargé des affaires religieuses a inauguré la nouvelle école coranique Zawiya Cheikhna Cheikh Saadou Aby de Nimzatt, capable d'accueillir plus de 1 000 apprenants. Cet événement s'est déroulé en présence de plusieurs autorités, dont le ministre, le gouverneur de la région du Trarza, le préfet et le sous-préfet de Tiguint, ainsi que le maire de la localité. La construction de cet édifice, qui dispose d'une bibliothèque parmi les plus riches du pays, a été saluée par tous.



Comme chaque année, les fidèles ont bénéficié des œuvres sociales de la Fondation Cheikh Aya, qui a assuré :

- Un hébergement de qualité pour les pèlerins,

- Une distribution abondante d'eau potable,

- Une assistance médicale renforcée, avec un hôpital offrant des soins gratuits,

- Une aide financière du Khalife destinée aux pèlerins et aux familles d'accueil.



La Fondation a également renforcé l'accompagnement logistique, avec :

- Le déploiement de matériel technique et de camions-citernes,

- Des équipes de mécaniciens positionnés sur le tronçon Tiguint-Nimzatt pour assister les voyageurs.



Dans son message, le Khalife a réitéré son appel à l'unité, au retour aux enseignements de Cheikh Saadbou Aby, et à la consolidation des liens entre les peuples frères du Sénégal et de la Mauritanie. Il a salué l'engagement des présidents Bassirou Diomaye Faye (Sénégal) et Mohamed ould Ghazouani (Mauritanie) en faveur de la paix et de la cohésion régionale. Le guide spirituel a également exhorté les fidèles à renforcer leur foi et à préserver les valeurs de l'islam.



Cheikhna Aidara, représentant du Khalife au Sénégal, s'est félicité du bon déroulement du pèlerinage. Il a notamment souligné la coopération des autorités sénégalaises, qui ont facilité le transport des pèlerins à Rosso-Sénégal après quelques retards initiaux. Face à l'urgence, elles ont assoupli les restrictions de circulation nocturne, permettant aux convois de passer malgré l'interdiction habituelle après minuit.



Enfin, les mausolées de Cheikhna Cheikh Saadbou et d'autres figures emblématiques de la Khadriya ont été au cœur de ce pèlerinage, qui rassemble chaque année des milliers de fidèles de la confrérie.