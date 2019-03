Pèlerinage aux Lieux Saints de la Chrétienneté : Le prix maintenu à 2,7 millions de francs CFA

Le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques du Sénégal (Cinpc) a fait le bilan des préparatifs du pèlerinage de 2019 aux Lieux Saints de la Chrétienneté. Face à la presse, ce mercredi, Monseigneur Paul Abel Mamba a mis l'accent sur l'organisation de ce pèlerinage.



Le thème de cette édition porte sur : «Pèlerins de l'annonciation, "je suis la servante du seigneur"». Selon Monseigneur Paul Abel Mamba, le choix de ce thème repose sur l'actualité de la vie de l'église universelle.



Le pèlerinage se tiendra du 24 août au 13 septembre 2019, avec 350 pèlerins catholiques inscrits. Ces derniers se rendront d’abord à Jérusalem (Israël), puis à Rome (Italie) et enfin à Lourdes (France).





Le coût global du pèlerinage s'élève a trois millions de francs CFA (3 000 000). Cependant, tous ceux qui s'inscriront pour ce pèlerinage verseront une somme de deux millions sept cent mille (2 700 000) francs cfa pour tout frais compris. Ce, grâce à une subvention de 300 mille francs CFA par l'État du Sénégal.



Pour les chrétiens devant ainsi se rendre aux Lieux Saints de la Chrétienneté, un certain nombre de conditions a été retenu. Pour y participer, il faut d'abord être baptisé par l'église catholique, être apte physiquement et avoir moins de 70 ans...