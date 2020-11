Pelé suite au décès de Maradona : « J'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel... »

Le roi Pelé, Edson Arantes do Nascimento (80 ans) a rendu un dernier hommage à son grand rival et ami « El Pibe de Oro », Diego Maradona (60 ans), disparu ce mercredi des suites d'un arrêt cardiaque. « Triste nouvelle... J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a bien d'autres choses à dire mais pour l'heure, que Dieu donne de la force à sa famille. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel », écrit sur Instagram l’autre légende du football mondial.



Finalement, le vieux débat sur le plus grand joueur de tous les temps attendra...