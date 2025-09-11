Patrouilles conjointes Sénégal–Mauritanie et poursuite de l’Opération Karangué à l’Est

Les forces de la Zone militaire n°4 ont mené ce mercredi une patrouille fluviale conjointe avec leurs homologues mauritaniens, parcourant plusieurs localités situées entre Bakel, Aroundou et Diougountouro.



Selon des informations de la DIRPA recueillies par FDS TV, cette opération conjointe s’inscrit dans le dispositif global de sécurisation de la frontière sénégalo-mauritanienne. Elle vient en renfort à l’Opération Karangué, toujours en cours dans les régions de Tambacounda et Kédougou, et qui vise à renforcer la surveillance et le contrôle de l’ensemble de la bande frontalière Est du pays.