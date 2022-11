Passation service à l’ONAS : Le Dg sortant liste les défis qui attendent Mamour Diallo

Le directeur général sortant de l’Office national de l’assainissement (ONAS) a servi sur le plat les différentes réalisations de l’ONAS depuis 2012 (10 ans) à son successeur. Mamadou Mamour Diallo trouvera sur les dossiers transmis les réalisations de la boîte. Le Chef de l’État a fait de l’assainissement sa sur-priorité, en attestent les importants investissements au profit du sous-secteur. Entre 2012-2022, le coût global des ouvrages en assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales réalisés par l’ONAS s’élève à 390.385. 405. 375 F CFA TTC.





« Les projets structurants : le projet d’Extension et de Modernisation de la station de Cambérène, le Projet de Dépollution de la baie de Hann, le Projet de Renouvellement du Collecteur Hann-Fann, le Projet de Dix villes, le Projet de pompage et de drainage des eaux pluviales pour la ville de Touba, le Projet Eau et Assainissement en Milieu Rural et Semi-Urbain (PEAMIR). La liste est loin d’être exhaustive », a souligné M. Mbaye.





Cependant, il a rappelé à son successeur les défis de l’heure de la boîte. « La poursuite de la mobilisation des ressources financières pour son plan stratégique de développement PSD (2016 – 2025) et pour résorber le gap de financement de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales au niveau des différentes localités du pays, eu égard aux effets des changements climatiques, notamment dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations ; La réforme institutionnelle et structurelle dans le sous-secteur de l’assainissement urbain ; L’organisation interne de l’office à travers notamment la finalisation de la révision du manuel de procédures et des études relatives au patrimoine foncier, aux archives et sur la comptabilité des matières ; La finalisation de l’accord d’établissement entre le personnel et la Direction générale ». Toutefois, il souligne qu’ « il reste beaucoup de choses à faire, pour que l’ONAS soit l’établissement public le plus performant au Sénégal », conclut-il.