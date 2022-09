Passation de service au ministère de la communication : Entre hommage, bilan et perspectives !

C'est officiel, le ministre sortant de la communication a passé le témoin au nouveau ministre entrant, Me Moussa Bocar Thiam. Prenant la parole, le ministre Abdoulaye Diop a a rappelé les efforts consentis pour secteur de la communication, des médias etc... depuis son arrivée dans ce département.

Parmi ses réalisations, Abdoulaye Diop cite la mise en œuvre de la carte nationale de Presse, la convention collective du secteur des médias, et le fonds d'appui au secteur de la presse entre autres projets pilotés et mis en œuvre par son équipe.



En outre, Abdoulaye Diop n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements au chef de l'État Macky Sall pour la confiance qu'il lui a témoignée en le nommant dans ce département si précieux, avant de souhaiter plein succès au nouveau ministre de la communication et de son équipe. Prenant la parole à son tour, le ministre entrant Me Moussa Bocar Thiam, dit mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend.



Me Moussa Bocar Thiam qui rappelle les défis de l'heure, dans un contexte marqué par l'utilisation abusive des réseaux sociaux, s'engage à sévir pour redorer le blason. Le nouveau ministre de la communication dit également militer pour la modernisation du secteur de la presse en identifiant "la bonne graine et l'ivraie", afin de promouvoir une presse libre indépendante...